Wohngemeinschaften atmen auf

Im Haus Pronegg in Kotezicken, einem Ortsteil von Mischendorf (Bezirk Oberwart), leben 14 Kinder. Alle waren in ihren Familien komplexen Traumatisierungen ausgesetzt. 14 Betreuerinnen und Betreuer kümmern sich jetzt um die Heranwachsenden. Katrin und Robert Krammer leiten das Haus und wohnen auch dort. Während der Ausgangsbeschränkungen und bis zur Schulöffnung Mitte Mai werden die Kinder sogar im Haus unterrichtet.

ORF

Krammer: Stimmung noch immer gut

Abgesehen davon, dass den Kindern die Freunde fehlten, veränderte sich für sie während der Zeit der Ausgangssperre nicht viel. Im Gegenteil: Viele Termine fielen weg. Die Kinder lebten nach ihrem Rhythmus und genossen es auch, zwischendurch zu lesen und beim Kochen mitzuhelfen. Man habe versucht die Kinder sehr stark in den Alltag einzubauen, erzählte Katrin Krammer. Eine gute Tagesstruktur sei für die Kinder besonders wichtig. Es gebe Frühaufsteher, die schon um 6.00 Uhr in der Früh munter seien und es gebe auch die Langschläfer, die jetzt ausnützen würden, dass sie ein bisschen länger schlafen könnten und nicht um 7.20 Uhr schon in der Schule sitzen müssten, so Krammer.

ORF

Kinder gut im Dorf aufgenommen

Das Haus Pronegg kann auf 40 Jahre Erfahrung zurückblicken. Es wurde im Sommer 1980 von Annemarie und Fritz Pronegg gegründet. Auch wenn die Coronavirus-Krise eine besondere Herausforderung für die sozialtherapeutische Einrichtung sei, bewährt sich für Annemarie Pronegg gerade jetzt das Konzept des Hauses: „Uns war es von Anfang an wichtig, dass wir besonders die Kinder hier aufnehmen, die sonst langfristig in Psychiatrien untergebracht sind, die verschiedene Pflegeplätze oder Heimstationen schon hinter sich haben.“ Diesen Kindern habe man eine Möglichkeit schaffen wollen – in einem kleinen überschaubaren Rahmen, bewusst in einem Dorf integriert. Das habe sich erstaunlich gut entwickelt und die Bevölkerung habe die Kinder gut angenommen, so Pronegg.