Ziegler und Kiefer wieder auf dem Eis

Die 26-jährige Stooberin und ihr Partner hielten sich bisher zwar mit Trockentraining fit, am Freitag durften sie aber das erste Mal nach langer Zeit wieder auf das Eis. Es sei wirklich großartig gewesen und habe irrsinnig viel Spaß gemacht, sagte Ziegler. Sie und Kiefer seien dem Österreichischen Eiskunstlaufverband wirklich sehr dankbar, dass er die Trainingsmöglichkeit in der Eishalle Gmunden auf die Beine gestellt habe und auch sie seien auch dem Bundesheer dafür dankbar, dass das auch vom Heeressportzentrum unterstützt werde.

Pause macht sich beim Training bemerkbar

Da Miriam Ziegler und Severin Kiefer auch privat ein Paar sind und zusammenleben, müssen sie keinen Abstand halten. Beim Paarlauf kommen sie mit anderen Personen nicht in Berührung, daher ist das Training auch laut den geltenden Coronavirus-Vorschriften leicht durchführbar. Man habe sich beim Training schon ein bisschen mehr anstrengen müssen als vor der Pause, erzählte Ziegler. Man unterschätze doch, wie anstrengend der Sport sei, wenn man das nicht jeden Tag mache. Daher will sich das Paar in den nächsten Tagen viel Zeit nehmen, um wieder das richtige „Eisgefühl“ zu bekommen.

Neben dem Eistraining ist eine wichtige Säule ihrer Trainingspläne auch das tägliche Athletiktraining. Jetzt im Frühling und im Sommer bereiten sich die Wintersportler auf die kommende Saison vor und legen den Grundstein für eine erfolgreiche Wettkampfsaison.