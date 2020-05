Niessl zu Sport-Hilfe: „Es ist schon sehr spät“

Es gebe keine Planungssicherheit für Training, Meisterschaft und für Finanzen, so Niessl. Der Sport leiste in Österreich einen Beitrag von 540 Millionen Euro im Bereich des Gesundheitswesens. „Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass ein Teil dieses Betrages wieder an den Sport zurückfließt“, forderte Niessl. Es kippe im Augenblick auch die Akzeptanz, die Unzufriedenheit werde bei den Funktionären, die auch in die Haftung kämen, größer. Daher fordere er ja den 100-Millionen-Euro-Hilfsfonds für den Sport, damit der Sport überleben könne, so Niessl.

Landeshauptmann Niessl über Öffnung von Sportstätten Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat schon länger eine schrittweise Öffnung der Sportstätten gefordert.

"Die Zeit der SPÖ wird wieder kommen

Befragt zur aktuellen Situation in der Bundes-SPÖ gab sich der ehemalige Landeshauptmann diplomatisch. Er sei davon überzeugt, dass in vielen Bundesländern gute Politik gemacht werde, er nenne hier Wien, das Burgenland, Kärnten. Es gebe in der Bundes-SPÖ Luft nach oben, aber er sei überzeugt, dass die Zeit für die Opposition kommen werde. „Krisenzeiten, da haben es die Oppositionspolitiker schwer, aber die Zeit der SPÖ wird wieder kommen“, so Niessl. Die nächste Mai-Feier werde wieder eine ganz großartige sein – mit Rekordbesuch.