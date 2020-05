Swimmingpool statt Urlaub am Meer

Der Sommerurlaub am Meer scheint heuer auszufallen. Daher wollen sich heuer mehr Menschen als sonst den Traum vom eigenen Swimmingpool erfüllen. Viele Kunden würden erzählen, dass sie ohnehin vorgehabt hätten, einen Pool zu kaufen, sagte Händler Josef Kornfehl aus Zemendorf. Da sie wegen der Coronavirus-Krise nicht wegfahren könnten, würden sie die Anschaffung ganz einfach vorziehen.

ORF

Hochbetrieb bei Pool-Anbietern

Bei den Pool-Anbietern und Installateuren herrscht seit Wochen Hochbetrieb, die Umsätze sind gut und während viele über Kurzarbeit klagen, kommen die Pool-Monteure mit der Arbeit nicht nach. Das heurige Jahr sei definitiv anders als alles, was man bisher erlebt habe, sagte Pool-Anbieter Michael Schmikal aus Eisenstadt. Da die Kunden zuhause seien, hätten sie auch viel mehr Zeit. Es werde früher bestellt als sonst, weil es die Kunden schon jetzt bräuchten und nicht erst im Juni. Die Händler verzeichnen derzeit ein großes Interesse. Die Montage der Pools könne vielfach nicht rasch genug gehen, erzählte auch Manuela Wind-Steindl, die in ihrem Betrieb in Sankt Georgen Fertigpools herstellt.

ORF

Laut Händlern gibt es einen Trend zu qualitativ hochwertigen Pools. Preislich gibt es je nach Ausstattung nach oben hin keine Grenzen. Neben Pools werden heuer auch herkömmliche Gartenduschen, Solarduschen sowie Pool-Abdeckungen und Badezubehör, angefangen vom Thermometer bis hin zur Luftmatratze stärker nachgefragt als in vergangenen Jahren, so die Anbieter.