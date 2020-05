Kunst und Kultur rund um die Uhr

Auf der Website #zeitfuerkultur – HomeSpecial kann man virtuell in die burgenländische Kulturwelt eintauchen. Geboten werden zum Beispiel Einblicke hinter die Kulissen, Konzertaufnahmen, Vorlesungen und auch Basteltipps für Kinder. Dabei wurde nicht nur auf das Archivmaterial der KBB zugegriffen, auch Intendanten, Künstler und Kooperationspartner stellten für die Plattform einzigartige Aufnahmen zur Verfügung.

Kultur-Betriebe Burgenland

Sammlung wird laufend erweitert

Für die Museen stellt die neue Online-Plattform eine Möglichkeit dar, deren umfangreiches Angebot an einem Ort zu bündeln. Dem interessierten Publikum werden die Häuser und deren Ausstellungsprogramme zeitgemäß und barrierefrei präsentiert. Damit will man Lust auf einen späteren Museumsbesuch machen. Die Sammlung wird laut KBB laufend erweitert und mit Ausblicken auf das künftige Programm abgerundet. Je Rubrik wird wöchentlich ein neues Video auf die Plattform hochgeladen. Im ersten Video der Woche können Gäste einen virtuellen Rundgang durch das Liszt-Haus in Raiding erleben.