Offene Sportstätten

Die Golfer dürfen nach Wochen der Zwangspause wieder abschlagen. Auf dem Golfplatz in Stegersbach war am Freitag die Freude der Spieler darüber groß. Die Abschlagzeiten seien seit Bekanntwerden der Öffnung so gut wie ausgebucht, erzählte die Clubmanagerin der Golfschaukel Stegersbach, Astrid Wilfing. Kaum habe man den Platz geöffnet, sei er auch schon gebucht worden. Die Leute seien offenbar schon am Computer gesessen und hätten nur darauf gewartet: Innerhalb von nur einer Minute seien die ersten Abschlagzeiten schon gebucht gewesen.

ORF

Freude „fast unermesslich“

Gespielt wurde am Freitag auch wieder auf den burgenländischen Tennisplätzen – auf ein Doppel müssen die Sportler aber noch verzichten, derzeit sind nur Einzelspiele erlaubt. Damit können die Tennisspieler leben, Hauptsache man dürfe wieder auf dem Platz stehen, so der Obmann des TC Stoob, Martin Seidl. Die Freude sei nach fast zwei Monaten Pause fast unermesslich.

Klare Regeln

Egal ob auf dem Golf- oder Tennisplatz: Der Mindestabstand von zwei Metern muss jederzeit eingehalten werden. Duschen nach dem Spiel oder ein gemütliches Beisammensitzen ist nicht erlaubt. Neben Golf und Tennis dürfen mit 1. Mai auch der Pferde- und Schießsport wieder ausgeübt werden.