Vorbereiten auf Baden mit Einschränkungen

Noch ist unklar, ob mit der Öffnung der Freibäder Ende Mai auch sämtliche Attraktionen wie Wasserrutsche oder Sprungturm benutzt werden können. Auch unter welchen Voraussetzungen gebadet werden darf, steht noch nicht fest. Um die Abstandsbestimmungen einhalten zu können, müssen die Betreiber mit weniger zugelassenen Badegästen rechnen. Gleichzeitig werden aber wohl die Personalkosten steigen. Wahrscheinlich brauche man, auch um die Hygiene-, Schutz- und Abstandsbestimmungen genau einhalten zu können, mehr Personal, erklärte Neutals Bürgermeister Erich Trummer (SPÖ).

ORF

Personalfrage bereitet Betreibern Kopfzerbrechen

Kopfzerbrechen bereitet die Lage auch Thomas Diezl vom Naturbad in Bernstein. Die Vorbereitungen auf die Saison mit den normalen Reinigungsarbeiten seien gleich wie jedes Jahr, außer, dass man eben viel später als sonst dran sei. Aber man wisse nicht, wieviel Personal man brauche, so Diezl: „Theoretisch hätten wir jetzt weniger Gäste und bräuchten eigentlich mehr Personal, weil der Aufwand viel höher ist – somit wird’s noch schwierig, wie wir das alles bewerkstelligen sollen.“

ORF

Derzeit noch kein Online-Ticketsystem

Nach den wochenlangen Ausgangsbeschränkungen sei die Nachfrage bereits groß. Um einen möglichen Ansturm auf die Bäder regulieren zu können, käme auch ein Online-Ticketsystem – wie es zum Beispiel in Wien geplant ist – in Frage. Die Idee sei ganz gut, weil für den Gast eine gewisse Sicherheit, dass er auch einen Platz bekomme wichtig sei, so Diezl. Die Umsetzung werde aber schwierig, weil man im Burgenland kein Online-System habe und man nicht wisse, ob man so schnell eines bekomme.