1. Mai: Doskozil sieht Chancen in der Krise

Der 1. Mai stehe für ihn heuer im Zeichen der Chance auf Gerechtigkeit, so Doskozil. Die Coronavirus-Krise solle Anlass dafür sein, das bestehende System zu hinterfragen. Als Beispiel nannte Doskozil den Mindestlohn von 1.700 Euro netto, der im Burgenland im Landesdienst bereits umgesetzt wurde. Die Krise würde zeigen, dass jene Menschen, die von einem Mindestlohn profitieren würden, jene seien, die das System aufrechterhalten. Im Burgenland wolle man die Umsetzung des Mindestlohns im Pflegebereich beschleunigen.

ORF

Doskozil betonte auch die Wichtigkeit eines starken Staates in Krisenzeiten. Nur dadurch könne die Wirtschaft aus der Krise geführt werden. Er sprach sich auch dafür aus, Klein- und Mittelbetriebe zu unterstützen.

Eisenkopf: Frauen nicht im Stich lassen

Auch andere SPÖ-Landespolitiker wandten sich per Videobotschaft an die Menschen im Burgenland. Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, unter anderem zuständig für Frauenagenden, richtete sich direkt an Frauen. Egal ob im Job, bei der Kinderbetreuung oder im Homeschooling werde Enormes geleistet. Organisatorisch, aber auch finanziell würden gerade die Frauen vor besonderen Herausforderungen stehen. Umso wichtiger sei es, sie in der Krise nicht im Stich zu lassen, so Eisenkopf.

Illedits: Trauriger 1. Mai

Soziallandesrat Christian Illedits sprach aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen wörtlich von einem traurigen 1. Mai. Man habe die höchsten Arbeitslosenzahlen seit Bestehen der Zweiten Republik. Ziel müsse es sein, alle Burgenländerinnen und Burgenländer in Beschäftigung zu bringen. Außerdem stellt die SPÖ Burgenland Themen wie Bildung und leistbares Wohnen in den Mittelpunkt.