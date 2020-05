Chronik

Ladendieb in Klingenbach festgenommen

Die Polizei hat am Donnerstag an der Grenze in Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Der 29-Jährige soll zuvor in Siegendorf in einem Lebensmittelgeschäft Waren gestohlen haben.