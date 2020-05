Eisenstadt lockert Maßnahmen

Bei sämtlichen Öffnungen gelte weiterhin die Wahrung des Sicherheitsabstandes, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Auch im Magistrat werde es erhöhte Sicherheitsvorkehrungen geben. So werde der Zutritt zum Rathaus nur über das Haupttor in der Fußgängerzone möglich sein. Maximal vier Personen dürfen gleichzeitig die Bürgerservicestelle betreten, sie müssen zudem einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Parteienverkehr bleibe vorerst ausgesetzt, so Steiner. Hallenbad, Sporthallen, E_Cube und das Freibad bleiben geschlossen, die neue Leichtathletik-Arena ist ab 4. Mai aber benützbar.