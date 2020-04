Leier kauft Enercon-Werk in Zurndorf

Das Werk der Firma Enercon nahe der Ostautobahn (A4) bei Zurndorf See besteht im Wesentlichen aus mehreren großen Hallen. Der deutsche Konzern erzeugte dort fünf Jahre lang Betontürme für Windräder. Im März 2018 zog sich Enercon zurück, rund 300 Mitarbeiter verloren ihre Jobs, sehr zum Ärger der Landespolitik, denn Enercon hatte hohe Förderungen erhalten.

ORF

Langwierige Verhandlungen

Bald nach Schließung des Werks meldete der Beton- und Baustoffproduzent Michael Leier sein Interesse an der Liegenschaft an. Nach zwei Jahren Verhandlungen wurde am Donnerstag der Vertrag unterschrieben: Leier kaufte das Werk, noch ohne genau zu wissen, was er dort produzieren wird. Innerhalb der Leiergruppe – sie besteht aus Werken und Niederlassungen in sieben mittel- und osteuropäischen Ländern mit rund 2.500 Mitarbeitern – werde der Standort Zurndorf eine wichtige Rolle spielen, sagt Firmenchef Michael Leier. „Eines ist sicher, es wird ein komplett neuer Standort. Es werden möglicherweise andere Standorte reduziert“, so Leier. Baulich werde sich nicht viel verändern. In den Hallen werde ein neuer Maschinenpark aufgebaut Der Start der Produktion sei für Ende 2021 geplant.

Bis jetzt gut durch die CoV-Krise gekommen

Die Verhandlungen mit dem deutschen Konzern seien extrem langwierig gewesen, sagt Leier. Zum Erfolg beigetragen hätten Landes- und Gemeindepolitiker ebenso wie seine Mitarbeiter und seine Familie, betont Leier und will explizit seinen Schwiegersohn und Geschäftsführer Anton Putz erwähnt haben. Ihnen allen sei es auch zu verdanken, dass der Konzern die Coronavirus-Krise bisher fast schadlos überstanden habe, so Leier.