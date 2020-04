Zahl der Covid-19-Erkrankten sank auf 73

Insgesamt wurden im Burgenland nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher 322 Personen positiv auf Covid-19 getestet (Stand 29. April, 17.30 Uhr).

Die positiven Fälle nach Bezirken:

Neusiedl: 56

Eisenstadt-Umgebung: 23

Eisenstadt: 16

Rust: 0

Mattersburg: 46

Oberpullendorf: 22

Oberwart: 126

Güssing: 24

Jennersdorf: 9

Laut Koordinationsstab stehen derzeit im Burgenland 278 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Sieben Personen befinden sich im für die isolierte Behandlung von Covid-19-Patienten eingerichteten Bereich des Krankenhauses Oberpullendorf, eine davon wird intensivmedizinisch betreut.

Eine positiv auf Covid-19 getestete Person wird isoliert im Krankenhaus Oberwart betreut. Im Krankenhaus Güssing wird eine an Covid-19 erkrankte Person intensivmedizinisch behandelt. In der Covid-19-Station Bad Tatzmannsdorf hält sich eine positiv auf den Virus getestete Person auf. Insgesamt befinden sich damit zehn Personen in den burgenländischen Spitälern und Covid-19-Stationen, davon zwei Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Bei Symptomen 1450 wählen

Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten, gilt weiterhin: Bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450, wo die weitere Vorgehensweise abgeklärt wird. Abstriche werden auf behördliche Anordnung gemacht.