Julian Rachlin neuer „Herbstgold“-Leiter

Julian Rachlin hat zwölf Jahre lang in Dubrovnik ein Festival geleitet – für ihn ist es als kein Neuland, wenn er 2021 für die künstlerische Programmierung zuständig ist. „Ich stelle mir vor, auf jeden Fall ganz renommierte Orchester nach Eisenstadt zu locken. Ich kann mir auch Wort und Musik mit interessanten Schauspielern vorstellen“, so Rachlin.

Rachlin will auf bekannte Namen setzen. Kammermusik soll eine größere Rolle spielen, auch einen Streichquartett-Meisterkurs soll es geben. Dazu, wie bisher, Jazz, Balkansound und Kulinarik. Ihm ist die Verankerung des Festivals wichtig. „Es soll wirklich ein Festival sein. Es ist sehr wichtig für mich, dass sich das regionale und auch das angrenzende Publikum, mit dem Festival identifiziert“, sagte Rachlin.

Künstlerischer Leiter aus „der Szene“

„Wir haben 2017 mit Herbstgold begonnen. Es hat gut funktioniert, es ist uns aber schnell bewusst geworden, dass es wichtig wäre, einen künstlerischen Leiter zu haben, der selbst aus der Szene kommt. Und dann hatten wir das Glück, dass 2018 Julian Rachlin mit seiner Frau beim Festival aufgetreten ist – da dachten wir, so einen würden wir brauchen“, sagte Karl Wessely, Esterhazy-Kulturdirektor, über die Entscheidung Julian Rachlin für Herbstgold zu gewinnen.

Wird sich als Musiker in Zurückhaltung üben

Der Stargeiger wird 2021 künstlerisch für das Festival „Herbstgold“ in Eisenstadt verantwortlich sein. Als aktiver Musiker will er sich bei Herbstgold in Zurückhaltung üben. Rachlin wurde in Litauen geboren und ist im Alter von vier Jahren mit seiner Familie nach Österreich emigriert.

1988 hat Julian Rachlin den „Eurovision Young Musician of the Year Award“ gewonnen, der Startpunkt einer internationalen Karriere. Rachlin trat mit berühmten Orchestern auf, spielte 2005 in der New Yorker Carnegie Hall. Er arbeitete mit Dirigenten wie Lorin Maazel, Zubin Mehta oder Ricardo Muti zusammen und trat mit Martha Argerich ebenso auf, wie mit Mischa Maisky oder Gidon Kremer.