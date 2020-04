Niessl fordert Hilfsfonds für Sport

Dieser solle, wie bereits mehrfach gefordert, mindestens 100 Millionen Euro vor allem für Vereine und Initiativen im Breitensport bereitstellen. Niessl begründete die Dringlichkeit heute so.

„Jetzt muss die Politik die Entscheidungen treffen. Wir können nicht vorschreiben, woher die Gelder kommen – wir brauchen einen Hilfsfonds für den Sport, der mit möglichst über 100 Millionen Euro ausgestattet ist – als Soforthilfe. Es ist auch geplant ab Mitte Mai einen offenen Brief an zwei Millionen Vereinsmitglieder zu schreiben“, so Niessl.

„Wollen kein Mitglied verlieren“

Niessl hoffte, dass in 14-Tagen schon klar sei, dass die Vereine finanzielle Unterstützung bekommen und es einen eigenen Sporthilfsfonds gibt. „Wir wollen kein Mitglied verlieren. Wir wollen auch keinen Verein verlieren, oder dass Vereinsfunktionäre mit dem Privatvermögen haften müssen“, sagte Niessl.

Am Donnerstag gibt es eine Videokonferenz zu diesem Thema zwischen Sportminister Kogler und den Sportreferenten der Bundesländer. Das Burgenland hat mit eigenen Hilfen für Sportvereine bisher zugewartet. Es wird befürchtet, dass Geld vom Bund nicht mehr beantragt werden kann, sollten die Länder mit eigenen Unterstützungsmaßnamen vorpreschen.