Zwist um Kontrolle des Corona-Hilfspakets

Von dem Paket sollen jene Betriebe profitieren, die die Förderrichtlinien des Bundes nicht erfüllen. Regierung und Opposition sind sich einig – die Vergabe dieses Geldes muss kontrolliert werden. Wie genau, darüber herrscht allerdings keine Einigkeit.

„Wir werden daher heute im Ausschuss vorschlagen, beim Finanz-, Budget und Haushaltsausschuss, einen Unterausschuss zu installieren, wo wir diese Kontrolle auch ermöglichen“, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich.

ORF

Gemeinsame Pressekonferenz

ÖVP, FPÖ und Grüne traten am Mittwoch gemeinsam vor die Presse. Sie wollten keinen Unterausschuss – sondern einen Beirat. „Daher fordern wir weiter ein, diesen Beirat einzurichten wo alle im Landtag vertretenen Parteien dabei sein sollen, wo die Sozialpartner eingebunden werden sollen und wo auch ein Mitglied des Rechnungshofes dabei sein soll“, sagte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram.

SPÖ: „Unterausschuss mächtigeres Kontollinstrument“

Bei der SPÖ stieß die Forderung nach einem Beirat auf Unverständnis. Ein Beirat sei ein beratendes und kein kontrollierendes Organ, so Hergovoich. Türkis, Blau und Grün bleiben aber bei ihrer Forderung. „Es ist so, dass dieser Unterausschuss nach meiner, oder nach unserer Ansicht null Mitbestimmung hat“, meinte FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz.

„Wenn wir uns genau anschauen was die SPÖ vorschlägt, oder was der Landeshauptmann von der SPÖ will, dass sie uns vorschlägt, dann ist das eigentlich eine Verhöhnung der parlamentarischen Arbeit“, so die Landessprecherin der Grünen Regina Petrik. Dieses Argument ließ die SPÖ nicht gelten. Ein Unterausschuss sei ein mächtigeres Kontrollinstrument als ein Beirat.