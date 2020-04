Modehändler „Mr. SAHM“ insolvent

Die Schuldnerfirmen betreiben laut KSV1870 Einzelhandel mit Herrenoberbekleidung in 15 Filialen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, in der Steiermark und im Burgenland. Im Burgenland gibt es Filialen in Eisenstadt, Neusiedl am See und in Oberwart.

Als Insolvenzursachen wurden einer Aussendung zufolge massive Umsatzeinbrüche wegen der Coronakrise und das Ausbleiben von Frühjahrsware aufgrund von Lieferausfällen genannt. In den Konkursanträgen wurde Gläubigerschutzverbänden zufolge angegeben, dass eine Fortführung der Unternehmen voraussichtlich nicht möglich sein werde.

42 Dienstnehmer betroffen

Die jeweiligen Insolvenzverwalter werden laut KSV nunmehr zu prüfen haben, auf welchen Zeitraum die Fortführung zu verantworten sei. Creditreform teilte mit, dass das „zumindest kurzfristig für den Abverkauf“ der Fall sein soll. Danach sollen die Schließungen erfolgen, ergänzte der AKV.

„Mr. SAHM“ zählt 42 Dienstnehmer, von der Insolvenz sind etwa 40 Gläubiger betroffen. Die Passiva wurden mit etwa 1,4 Millionen Euro angegeben. Bei „Romeo+Julia“ gibt es vier Dienstnehmer und acht Gläubiger. Die Passiva wurden mit etwa 1,1 Millionen Euro beziffert. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 23. Juni statt.