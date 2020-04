Schwierige Situation für Geschäfte

Am Vormittag sieht man ein paar Menschen in der Eisenstädter Fußgängerzone. Vor allem in den Apotheken ist viel los. Kaum Kundschaft gibt es etwa in den Modegeschäften. „Wir sind über jeden Kunden froh, der reinkommt. Dadurch werden ja Arbeitsplätze und die Geschäfte gesichert, wenn wer kommt und einkauft“, sagt Elisabeth Steiner, die in einem Geschäft für Trachtenmode arbeitet.

Auch im kleinen Blumengeschäft von Karin Meissl in Mattersburg laufen die Geschäfte derzeit nicht sehr gut. Die Chefin steht allein im Geschäft, die Mitarbeiterinnen sind auf Kurzarbeit. Auch Meissl würde sich über mehr Kunden freuen. Der Umsatz ist laut Meissl im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 90 Prozent zurückgegangen.

WK möchte mit Kampagne entgegenwirken

Besser durch die Krise gekommen ist der Mattersburger Buchhändler Rudolf Knotzer. „Man muss sich was einfallen lassen“, so Knotzer. In den vergangenen Wochen wurde viel ausgeliefert, und auch der Onlinehandel kommt laut Knotzer bei den Stammkunden gut an.

Bei der Wirtschaftskammer Burgenland bestätigt man Umsatzrückgänge, daher wolle man die Betriebe etwa mit Werbung unterstützen. „Es gibt derzeit bereits einige Einkaufsplattformen, bei denen man sich registrieren kann. Es wird auch entsprechende Kampagnen geben, um den Kunden verstärkt darauf hinzuweisen, verstärkt regional einzukaufen und damit auch die heimische Wirtschaft zu unterstützen“, so Andrea Gottweis, Obfrau in der Sparte Handel.