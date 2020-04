Richtlinien für Hotels in Arbeit

Diese Rahmenbedingungen werden dann an die Betriebe weitergegeben. Anton glaubte, dass wenn keine zweite Coronavirus-Erkrankungswelle käme und nicht wieder zugesperrt werden müsse, die Situation vom Tourismus zu bewältigen sei. Es sei zwar ein schwieriges Jahr, aber Anton war der Meinung, dass man es überstehen werde – die Unternehmer seien noch optimistisch eingestellt.

Auf die Situation in den Seebädern am Neusiedler See angesprochen, meinte er, dass er noch nichts zu den Auflagen sagen könne, es aber vermutlich welche geben werde. Es würde auch alles von der Disziplin der Besucher abhängen. „Ich selbst mag es auch generell nicht, abgesehen jetzt vom Coronavirus, so knapp beim Nachbarn mit der Decke zu liegen“, sagte der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus. „Wenn jeder ein wenig Respekt hat, auch wenn wir wieder ins Freie gehen dürfen, wird vieles von sich aus geregelt“, so der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus.

Der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus Hannes Anton im Gespräch

Große Österreichkampagne geplant

Seitens des Tourismus ist eine große Österreichkampagne geplant – die das Burgenland gemeinsam mit der Österreich Werbung und den anderen Bundesländern umsetzt. „Wir haben ein großes Budget aufgestellt und werden den ganzen Juni schon Österreich bewerben. Alle Bundesländer können dort ihre Betriebe mitnehmen. Das ist einzigartig in der Geschichte der Österreich Werbung. Wir werden auch viele kleine Aktivitäten setzen“, sagte Anton.