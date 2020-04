Thomas Klepeisz: Planen für Zukunft

Klepeisz Klub, die Löwen Braunschweig, nehmen die geplante Fortsetzung der deutschen Liga aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Angriff. Thomas Klepeisz war in den vergangenen Jahren eine Stütze des deutschen Erstligisten Braunschweig. In den vergangenen beiden Jahren war er auch Kapitän des Teams.

„Ich glaube, dass für die Entscheidungsträger der wirtschaftliche Aspekt, aber auch der gesundheitliche Aspekt für die Spieler – weil die Verletzungsgefahr nach einer so langen Pause, bei vielen anstehenden Spielen, groß ist – im Vordergrund stand“, so Klepeisz.

Der Klub hat wegen der Corona Pandemie wie viele Vereine wirtschaftliche Probleme. Klepeisz würde trotz auslaufenden Vertrags gerne in Braunschweig bleiben. Vieles ist jedoch ungewiss. Das Ziel des inzwischen 28-jährigen Güssingers ist es aber jedenfalls, weiter im Ausland zu spielen.

Qualifikation mit Nationalteam

Ein weiteres großes Ziel ist die Qualifikation mit dem Nationalteam für die EM Endrunde. Die ersten beiden Partien gegen die Ukraine und Serbien gingen verloren. Die EM-Endrunde wurde aber schon auf 2022 verschoben. Sportlich spielt das für Thomas Klepeisz aber keine Rolle.

Ab 29. Mai Hallentraining erlaubt

„Schwer zu sagen, ob das für uns jetzt ein Vorteil oder Nachteil ist. Wir wollten im Sommer eigentlich auch mit der Nationalmannschaft trainieren. Ob das möglich sein wird – es sind viele offenen Fragen. Die EM-Quali ist natürlich noch immer ein wichtiger Punkt, wo wir es irgendwann einmal schaffen wollen, uns zu qualifizieren. Mit den beiden Auftaktniederlagen ist das natürlich nicht einfach – aber es ist noch immer ein großer Traum zu einer EM zu fahren“, so Klepeisz.

Thomas Klepeisz hält sich derzeit daheim in Güssing fit. Ab 29. Mai ist auch individuelles Basketballtraining in den Hallen erlaubt. Dann kann die lange Vorbereitung auf eine neue Saison beginnen.