SPÖ Burgenland gegen Sonntagssöffnung

Es sei unverschämt, für Beschäftigtengruppen, die in den letzten Wochen unglaubliches für die Gesellschaft geleistet haben, die Arbeitsbedingungen verschlechtern zu wollen, sagte GPA-Vorsitzende Barbara Teiber am Dienstag laut einer Aussendung.

Eine Sonntagsöffnung wäre „weder sinnvoll noch gerecht“ und überdies „ein Schlag ins Gesicht für alle Arbeitnehmer im Handel, die in den letzten Wochen fast übermenschliches geleistet haben“, so auch der Klubobmann der SPÖ Burgenland, Robert Hergovich.

Hergovich: „Andere Sorgen, als Shoppen am Sonntag“

Die Mitarbeiter im Handel hätten sich eine Diskussion über eine faire Entlohnung von mindestens zehn Euro pro Stunde verdient, statt einer „Bestrafung durch Sonntagsarbeit“, argumentierte Hergovich. Die Sonntagsöffnung schade den vielen Nahversorgern in den Gemeinden, die derzeit ums Überleben kämpften und außerdem gebe es „keinen Bedarf, denn die Menschen haben derzeit andere Sorgen als im großen Stil am Sonntag shoppen zu gehen.“

Einkaufszentren für teilweise Öffnung

Mehrere Manager von Einkaufszentren haben sich für eine zumindest teilweise Öffnung am Sonntag ausgesprochen, um die coronabedingten Umsatzeinbußen der vergangenen Wochen abzufedern. Richard Lugner möchte seine Lugner City sonntags von 12.00 bis 18.00 Uhr aufsperren, Peter Schaider, Eigentümer des Auhofcenters, wünscht sich heuer und nächstes Jahr je zehn offene Sonntage, für die Spar-Shoppingzentren wären sechs Sonntage pro Jahr ideal.

50 Anzeigen

Vergangenes Wochenende hagelte es allein in Wien 50 Anzeigen wegen des Verbots der Sonntagsöffnung. Vor allem Klein-Supermärkte versuchten, sich durch das Umgehen des Öffnungsverbots am Sonntag wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen, gab die Gruppe Sofortmaßnahmen in Wien, die am Sonntag mit dem Marktamt Schwerpunktkontrollen bei Betrieben durchgeführt hat, am Montag bekannt.