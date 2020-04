1.600 Schüler bereiten sich auf Matura vor

Alexander Prunner aus Markt St. Martin ist einer der knapp 1.600 Maturantinnen und Maturanten im Burgenland. Er maturiert an der HAK Oberpullendorf in Deutsch, Italienisch und in Betriebswirtschaft. Die Matura findet heuer wegen der Krise in einer "verschlankten Form statt, die mündliche Matura entfällt. In den vergangenen Wochen bereitete er sich zuhause auf die Matura vor. Man bekomme von den Lehrern wöchentlich Aufgaben zur Verfügung gestellt. Die seien zwar noch für das Schuljahr, aber trotzdem auch Maturavorbereitung, so Prunner.

ORF

Persönlichen Austausch fehlte

Die Kommunikation mit Lehrern und Schulkollegen funktionierte bisher reibungslos. Doch der persönliche Austausch habe ihm schon sehr gefehlt, erzählte Prunner. Doch man nutze die sozialen Netze zum Austausch und unterhalte sich jeden Tag. Ab nächsten Montag beginnt für die Maturanten dann wieder der Unterricht in der Schule.

Die Maturanten sind erleichtert, dass die Matura stattfinden kann. Man habe schon sehr mit der Ungewissheit zu kämpfen gehabt, so Prunner. Doch seit der Veröffentlichung des Fahrplans, sei auch diese Ungewissheit beseitigt. Ein Wermutstropfen bleibt: Die Maturareise ist in Krisenzeiten wohl abgesagt, doch Alexander Prunner ist zuversichtlich, dass er sie später nachholen kann.