Coronavirus

Zehnter Burgenländer an Covid-19 gestorben

Von Seiten des Landes wurde am Montag ein weiterer Todesfall gemeldet: ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See ist in einem Wiener Spital verstorben. Damit sind insgesamt zehn Menschen aus dem Burgenland an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.