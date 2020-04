Coronavirus-Tests im Auto

Bei diesen Tests wird der Coronavirus-Abstrich direkt aus dem Auto heraus entnommen. Getestet wird aber nur, wenn man als Verdachtsfall vom Amtsarzt geschickt wird. Am Montagvormittag standen drei Autos beim Roten Kreuz in Eisenstadt vor dem Drive-In-Test. Die Stationen wurden aufgrund der neuen Strategie der Bundesregierung ins Leben gerufen.

„Es gibt eine sogenannte Containment-Strategie des Bundes, die vermehrte Testungen vorsieht. Dieser Strategie hat man auch im Burgenland Rechnung getragen – daher wurden auch die Drive-In Modelle, die es auch in anderen Bundesländern gibt, Rechnung getragen“, so die Sprecherin des „Koordinationsstabes Coronavirus“ Brigitte Novosel.

Vom Amtsarzt angeordnet

Auf eigene Faust zu einer Drive-In Station zu fahren ist nicht erlaubt. Ein Coronavirus-Test muss weiterhin über den Amtsarzt angeordnet werden. Ob dann der Drive-In-Test in Frage kommt hängt vom Gesundheitszustand der betroffenen Person ab.

„Die Abfrage beim Amtsarzt, beziehungsweise mit der Hotline 1450 und die Koordination mit der Landessicherheitszentrale wird natürlich berücksichtigt – das ergibt, ob jemand zu unseren Drive-In-Stationen kommen kann – oder, dass unsere mobilen Testteams direkt zum Patienten nach Hause fahren“, so der Landesgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Thomas Wallner.

ORF

Zeiteffiziente Tests

Die Drive-In-Tests haben gegenüber den mobilen Tests einige Vorteile. „Es ist sehr zeiteffizient – dass heißt, vorher ist man die ganzen Bezirke abgefahren. Das hat man jetzt reduziert. Man kann so mehr Proben an einem Tag durchführen“, so Rot Kreuz-Mitarbeiter Thomas Petschka-Mistelbauer.

„Die Testteams brauchen für die Abstriche nur die Schutzanzüge für diese Stunden – und nicht jedesmal neu bei einem Patienten“, sagte Wallner. Die Testergebnisse erhalten die betroffenen Personen meist am nächsten Tag von der Landessicherheitszentrale. Laut Wallner seien die Vorteile, dass die Arbeitsweise materialschonend sei. Die Coronavirus-Drive-In-Stationen werden vom Land mitfinanziert und sollen so lange betrieben werden, solange Tests notwendig sind.