Kurzarbeit für über 12.000 Mitarbeiter

Insgesamt fallen im Burgenland rund 1.000 Firmen mit über 12.000 Mitarbeitern in diesen Teilabrechnungszeitraum. Nach der ersten Abrechnungswoche haben zehn Firmen ihr Kurzarbeitsgeld in der Gesamthöhe von 36.000 Euro bereits am Konto, teilte das AMS am Montag mit. Bei den Abrechnungen bekomme das AMS Unterstützung von der Buchhaltungsagentur und der Österreichischen Gesundheitskasse. Parallel zu den Abrechnungen werde noch der Rückstau an Kurzarbeitsanträgen im AMS abgearbeitet.

Beim Corona-Kurzarbeitsgeld erhalten die Arbeitnehmer bei reduzierter Arbeitszeit je nach Verdiensthöhe 80 bis 90 Prozent des bisherigen Nettoentgeltes. Das Arbeitsmarktservice (AMS) ersetzt dem Arbeitgeber bei Kurzarbeit die Kosten für die Ausfallstunden – mehr dazu in Kurzarbeit steigt weiter rasant.

Kurzarbeit für 1,1 Millionen Arbeitsplätze

Per 24. April lagen in Österreich 88.604 genehmigungsfähige Corona-Kurzarbeitsanträge für 1,1 Millionen Arbeitsplätze vor, teilte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Montag mit. Laut Arbeitsministerium wurden bereits 68.495 Kurzarbeitsanträge mit einer Bewilligungssumme von rund 6,7 Milliarden Euro genehmigt.