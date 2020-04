Sportvereine warten weiter auf Hilfe

Sportminister Werner Kogler (Die Grünen) hat in der Sendung „Sport am Sonntag“ den Vereinen zwar neuerlich Unterstützung zugesichert, noch sind aber Gespräche mit dem Finanzministerium im Gange. Es werde mit Sicherheit etwas geben, es gebe aber unterschiedliche Methoden dazu, so Kogler. Eine Möglichkeit wäre, dass man im nächsten Monat mit einer Soforthilfeauszahlung beginne.

Die Frage, welche Teile der Kosten übernommen werden, müsse beantwortet werden. Das Sportministerium sei der Ansicht, dass das ähnlich wie bei der Wirtschaft geschehen solle, so Kogler. Die Dachorganisation Sport Austria fordert schon seit Wochen einen Härtefonds von 100 Millionen Euro.