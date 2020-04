Tennissaison startet

Heinz Mock, Vizepräsident des Burgenländischen Tennisverbandes meinte, dass es sicher anders ablaufen werde als bisher. „Die Leute sollen nur zum Tennisspielen auf den Platz kommen – das Gesellschaftliche wird einmal nicht möglich sein. Das heißt pro Platz nur zwei Spieler. Man muss die Distanz einhalten. Keine Umkleidekabinen oder Duschen – nur die Toilettanlagen werden offen sein – es gibt auch keinen Kantinenbetrieb“, so Heinz Mock vom Burgenländischen Tennisverband.

Er hoffte, dass es noch einen Bescheid geben werde, dass bei Schlechtwetter, der Hallenbetrieb möglich ist. Die Vereine würden keine großen finanziellen Einbußen bei den Mitgliedsbeiträgen haben, da ab 1. Mai der Betrieb möglich sei, so Mock. Natürlich sei beim Kantinenbetrieb mit Einbußen zu rechnen, aber man hoffe, dass sich dies auch bis Juli regeln würde, so Mock.

ORF

Große Vorfreude

„Ab Freitag hab ich vor dreimal auf den Tennisplatz zu kommen, öfter – sagen die Regeln – geht es auch nicht. Wir haben von unserem Fußballtrainer ein Trainingsprogramm bekommen – da hab ich eine tägliche Laufeinheit plus Krafttraining und Intervallläufe am Abend“, so Christoph Edelbauer.

Wieder in Form kommen

Anja Schissler aus Trausdorf freut sich schon seit Wochen wieder auf dem Platz zu stehen und hat auch schon mit ihren Freundinnen geredet. „Dreimal pro Woche will ich auch zum Platz kommen damit ich wieder in Form komme. Ich spiele schon seit 2015 in der Meisterschaft und es macht noch immer Spaß“, so Schissler.

Das elektronische System sei erst am Montag geöffnet worden – Mock rechnete mit einem Ansturm – vor allem, da die Schulen noch geschlossen sind und die Kinder und Jugendlichen daher den Vormittag nutzen könnten.