ORF Sommerfeste abgesagt

„Die ORF Burgenland Sommerfeste“ hätten von 5. Juni bis 28. August in zwölf burgenländischen Gemeinden stattfinden sollen. „Als öffentlich-rechtliches Medium sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber der Bevölkerung bewusst und müssen schweren Herzens die beliebten Sommerfeste absagen. Wir möchten vermeiden, dass es aufgrund unserer Veranstaltungen zu großen Menschenansammlungen kommt und arbeiten daher bereits intensiv an einer alternativen Programmaktion, die in unseren drei Medien – Radio, TV und Internet – ihren Niederschlag finden wird“, so ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics.

Auch kein Fest im September

Auch das „ORF Burgenland Fest“, das am 13. September in der Oberwarter Messehalle stattgefunden hätte, ist abgesagt. „Wir wissen noch nicht, wie die Auflagen und Vorgaben für Veranstaltungen im September aussehen werden. Gesundheit und Sicherheit unseres Publikums stehen an oberster Stelle. Deshalb sehen wir uns auch gezwungen, das ‚ORF Burgenland Fest‘ abzusagen“, so Landesdirektor Herics.