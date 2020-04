ÖGJ befürchtet hohe Jugendarbeitslosigkeit

„Es darf keine Generation Corona geben, die in Jugendarbeitslosigkeit abdriftet“, sagt Ramona Pfneiszl, ÖGJ-Landessekretärin im Burgenland. Lehrstellen in staatlichen und staatsnahen Betrieben sollten aufgestockt werden. Betriebe die trotz Coronavirus-Krise weiterhin Lehrlinge ausbilden, sollten durch einen 140 Millionen Euro dotierten Ausbildungsfonds finanziell unterstützt werden, so die Forderungen. Die Maßnahmen würden einem noch nie dagewesenen Fachkräftemangel entgegenwirken – das sei zum Wohl der Wirtschaft und würde vor allem jungen Menschen eine Zukunftsperspektive geben, so Pfneiszl.