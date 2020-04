Sportvereine: Länder gehen gemeinsam vor

Das Ziel der Bundesländer ist ein einfacher und bundesweit einheitlicher Weg zu Hilfsgeldern. In einer Videokonferenz am Freitag einigten sich die Sportreferenten der Bundesländer deshalb auf einen Vorschlag, wie Hilfsgelder rasch zu den Vereinen kommen sollen – nämlich unter der Führung von Sport Austria, der Dachorganisation des österreichischen Sports. Dieser Vorschlag soll am Montag auch zwischen den Landeshauptleuten und der Regierungsspitze besprochen werden.

Länder in der Warteschleife

Für die rund 1.500 Sportvereine im Burgenland geht es um konkrete finanzielle Hilfe. Das Problem: Die Landesregierung sagt, dass sich Bundes- und Landesförderungen bei den Hilfsmaßnahmen derzeit teilweise ausschließen würden. Die Länder hängen mit ihren Maßnahmen in der Warteschleife, solange der Bund nicht handle, so der für Sport zuständige Landesrat Christian Illedits (SPÖ): „Zunächst müssen wir die Bundesförderung und die Richtlinien dahingehend erhalten, dann können wir dort helfen, wo eben der Bund nicht mehr helfen kann. Aber nachdem wir immer wieder hören, dass es noch offen ist, wie dieser Topf tatsächlich dotiert ist, warten wir eigentlich auf diese Kommunikation.“ Das Land Burgenland habe jedenfalls ein eigenes Sport-Härtefall-Paket schon ausgearbeitet.

Kritik übt auch der burgenländische SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Sportsprecher Maximilian Köllner. Er sagt, die Regierung lasse den Sport und die kleinen und großen Vereine im Stich, nachdem ÖVP und Grüne im Budgetausschuss den SPÖ-Antrag auf 100 Millionen Euro Soforthilfe vertagt hätten.