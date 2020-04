Öffnung der Schulen: Probleme im Detail

An der Volksschule Oberwart wurden am Freitag nur 10 von 320 Schülerinnen und Schülern unterrichtet. Die anderen hatten daheim Fernunterricht. Ab 18. Mai sind alle wieder in der Schule. „Das Distance Learning funktioniert zu 90 Prozent ganz gut. Es geht aber nicht nur ums Lernen, sondern es geht darum, dass die Kinder die sozialen Kontakte brauchen. Die Kinder brauchen die Freunde und wollen miteinander im Team arbeiten“, so Direktorin Roswitha Imre.

Die Klassen werden geteilt und im Schichtbetrieb unterrichtet, es soll jeweils nur die Hälfte der Kinder in der Schule sein. Eltern mit Betreuungsbedarf können diese aber an allen fünf Tagen in die Schule schicken. Wenn davon viele Gebrauch machen, wird es sehr eng. „Ich brauch dann mehr Ressourcen. Ich muss schauen, dass ich Religionslehrer hereinbringe, Betreuungslehrer hereinbringe, und auch natürlich Turnsäale, Medienräume, Bibliothek. All diese Räume werden wir brauchen“, so Direktorin Imre.

Abstand halten in den Pausen

Am Bundesgymnasium Oberschützen waren am Freitag die Klassen und Gänge leer. Alle 650 Schülerinnen und Schüler haben Fernunterricht. Wenn sie im Mai stufenweise in die Schule zurückkehren, werde es laut Direktorin Ingrid Weltler-Müller schwierig, den Sichewrheitsbastand einzuhalten. „Dadurch, dass immer nur eine halbe Klasse anwesend ist, wird es sicher möglich sein, den Unterricht vernünftig und sicher abhalten zu können. In der Pause wird es allerdings schwierig, die Schutzdistanz einzuhalten“, so Weltler-Müller.

Auch auf das Tragen von Schutzmasken in den Pausen werden viele Kinder vor allem in der Unterstufe häufig vergessen, vermutet die Direktorin. Die neuen Regeln für die Leistungsbeurteilung – eine wesentliche Grundlage ist das Halbjahreszeugnis – findet Weltler-Müller gut. „Es wird kein Problem werden, zu einer Note zu kommen. Es ist eine gute Sache, dass wir keine Schularbeiten schreiben müssen, denn das nimmt den Stress heraus“, so die Direktorin.

Zitz hofft auch auf Bewusstsein der Schüler

In der Bildungsdirektion plane man bereits, wie der Alltag in den Schulen konkret ausschauen wird, erklärte am Freitagabend Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz im „Burgenland heute“-Studiogespräch. „Wir haben sehr kleine Schulen im Burgenland, mit acht bis 15 Schülerinnen und Schülern. Wir haben aber auch sehr große Schulen, wie etwa die Kurzwiese in Eisenstadt, mit 1300 Schülern. Wir sind hier am Planen, das ist eine sehr große Herausforderung“, so Zitz, der dabei auch auf die Autonomie der Schulen verweist.

Bei der Einhaltung der Abstandsregeln in den Pausen hofft Zitz auch auf das Bewusstsein der Schüler: „Wir brauchen die Einsicht der Schülerinnen und Schüler, die verstehen selbst, warum sie etwas tun. Dann wird es auch möglich sein, auch in den Pausenräumen Abstand zu halten und so weit wie möglich eine Infektion zu verhindern“, so Zitz.