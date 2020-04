Pflege: Keine Patienten in Ersatzeinrichtungen

Wie viele Personenbetreuer den Bonus annehmen wollen, könne man derzeit noch nicht sagen, meinte Illedits auf Anfrage der Austria Presseagentur (APA). Das Schreiben sei am Karfreitag verschickt worden und in der Woche nach Ostern in den Haushalten eingetroffen. Aus den Rückmeldungen der Agenturen – diese versorgen etwa 60 Prozent der Familien mit Betreuungsbedarf im Burgenland – sei zu entnehmen, dass der finanzielle Anreiz für die Personenbetreuerinnen und -betreuer aus dem Ausland mit dem Bonus in der Höhe von 500 Euro „durchaus attraktiv“ sei. „Das bedeutet, dass das Interesse der 24-Stunden-Personenbetreuerinnen, in Österreich eine Tätigkeit anzunehmen, gegeben ist“, stellte Illedits fest.

Versorgung funktioniert

In der Sozialabteilung seien 95 konkrete Anfragen betreffend 24-Stunden-Betreuung eingegangen. „All diese Fälle konnten gelöst werden – in Zusammenarbeit mit den Trägern der Altenwohnheime, 24-Stunden-Betreuungsagenturen und der Hauskrankenpflege“, so Illedits.

Eine Versorgung von pflege- und betreuungsbedürftigen Personen im Burgenland sei gegeben. Im Bereich der Altenwohnheime sei ein Bedarf an Ersatzbetreuungseinrichtungen, die zu Beginn der Pandemie eingerichtet werden hätten sollen, nicht gegeben. Durch das Angebot in den bestehenden Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen sei der Bedarf an stationären Unterbringungsmöglichkeiten im Burgenland gedeckt, betonte der Landesrat.