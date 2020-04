Grüne warnen vor Wasserknappheit

Wasserrationierungen müssten verhindert werden. Dafür könne man sich an wasserarmen Regionen orientieren. „Starkregen kann zum Beispiel in einem Regenwasserspeicher aufgefangen werden, um damit den Garten zu bewässern, das Auto zu waschen oder die Toilette zu spülen“, sagte Spitzmüller. Das Land dürfe die Burgenländer in der Coronakrise jedenfalls nicht „damit alleine lassen“, betonte er.

Wichtig sei im Hinblick auf eine mögliche Wasserknappheit auch ein Ende der Bodenversiegelung, so der Landtagsabgeordnete. Wasser, das nicht in die Erde eindringen könne, verdunste und sei damit für Mensch und Natur verloren. „Der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel müssen daher in allen Bereichen unser oberstes Ziel sein, damit wir zumindest die schwerwiegendsten Auswirkungen der Erderhitzung abfedern“, sagte Spitzmüller.