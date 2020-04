Keine Zunahme an häuslicher Gewalt im Burgenland

Die Frauenberatungsstelle „Die Tür“ in Eisenstadt ist seit Wochen für persönliche Besuche geschlossen. Derzeit werden nur telefonische Beratungsgespräche durchgeführt. Schon bald soll die Beratungsstelle aber wieder ihren „Normalbetrieb“ aufnehmen, so Eisenkopf: „Ab Mitte Mai werden fix wieder Termine vergeben werden, damit hier auch vor Ort die Beratungen, wieder wie gewohnt stattfinden können. Natürlich muss man die entsprechenden Schutzvorkehrungen einhalten.“

ORF

Um das zu gewährleisten, kündigte Eisenkopf eine finanzielle Unterstützung des Landes an. In Summe werden 10.000 Euro für die dafür in den burgenländischen Frauenberatungsstellen sowie im Frauenhaus notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen bereitgestellt.

Viele sind derzeit mit Alltag überfordert

Ein Zunahme von häuslicher Gewalt gegenüber Frauen sei derzeit im Burgenland nicht spürbar, sagt Julia Renner vom burgenländischen Frauenhaus. Man habe bis jetzt während der Coronavirus-Krise nur eine Neuaufnahme gehabt. „Was wir allerdings schon merken, ist dass sich die Anrufe steigern“, so Renner. Das ist auch in der Frauenberatungsstelle „Die Tür“ zu bemerken. Thematisch gehe es dabei um die Auswirkungen der Krise auf den Alltag, sagt Elke Aufner-Hergovich von der Beratungsstelle. „Momentan stehe ganz stark die Überforderung im Vordergrund – mit Homeoffice, Kinder, die E-Learning machen müssen, Haushalt, ältere Generationen zu unterstützen. Da geht es ganz stark darum, den Alltag zu schaffen und da Strategien zu entwickeln, dass es einem gut geht“, so Aufner-Hergovich.