Kontrollausschuss für Unterstützungsfonds

Der Ausschuss soll die Vergabe von Geld aus dem 30-Millioen-Euro-Corona-Hilfspaket des Landes unter die Lupe nehmen – mehr dazu in Land schnürt Hilfspaket für Wirtschaft. Die Kontrollinstanz wird als Unterausschuss im Finanz- Budget- und Haushaltsausschuss des Landtages angesiedelt.

Alle im Landtag vertretenen Parteien sollen auch im Ausschuss repräsentiert sein. Berichte und Zahlen werden dem Ausschuss quartalsweise vorgelegt. „Hilfsleistungen für die Wirtschaft werden transparent und nachvollziehbar abgewickelt und alle Ausgaben einer genauen Kontrolle unterzogen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in einer Presseaussendung.

Arbeiten am zweiten Hilfspaket

Die Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und Grüne haben in der Landtagssitzung am 16. April einen Beirat zur Kontrolle der Mittelvergabe gefordert und dazu einen gemeinsamen Antrag eingebracht – mehr dazu in Landtag im Zeichen der Coronavirus-Krise. An einem zweiten Corona-Hilfspaket wird derzeit gearbeitet – Landeshauptmann Hans Peter Doskozil will dieses unter Einbindung der Sozialpartner schnüren. Damit setze das Burgenland einen zweiten Schritt zur Bekämpfung der Corona-Krise bekräftigt, SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich.

Scharfe Kritik von Opposition

Von den Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und die Grünen gibt es Kritik am Vorgehen der SPÖ: Man habe über die Medien – „statt wie üblich in der Präsidiale“ – vom Ausschuss erfahren, heißt es in einer gemeinsamen Presseaussendung. „Echte Transparenz sieht auf jeden Fall anders aus“, sagt etwa ÖVP-Klubsprecher Markus Ulram.

Die FPÖ überlege parlamentarische Schritte, die man kommende Woche präsentieren möchte. Grünen-Landessprecherin Regina Petrik wirft der SPÖ Absolutismus vor: „Die allein regierende SPÖ bestimmt für sich selbst, mit welchen Mitteln und in welchen Zeitabständen sie kontrolliert werden darf“, so Petrik.