Risikogruppen werden ab Mai erfasst

Zur Risikogruppe gehören zum Beispiel Krebenspatientinnen und -patienten und Menschen, die an schweren Erkrankungen an Lunge, Herz, Leber oder Nieren leiden. Das Gesundheitsministerium erstellte dazu einen Fragebogen, der an die praktischen Ärzte übermittelt wird und der als Checkliste die Grundlage für das medizinische Attest darstellt. Das letzte Wort, wer zur Risikogruppe zählt und wer nicht, hat der Arzt. Menschen, die aufgrund ihrer Medikation zur Risikogruppe gehören könnten, werden in der ersten Maiwoche vom Dachverband der Sozialversicherungsträger schriftlich informiert und aufgefordert, sich mit ihrem Arzt in Verbindung zu setzen.

Beschluss im Nationalrat nächste Woche

Wer per Attest als Risikopatientin oder – patient eingestuft wird, hat Anspruch auf besonderen Schutz, wobei es im Gespräch mit dem Arbeitgeber drei Optionen geben wird: So können am gewohnten Arbeitsplatz Schutzmaßnahmen getroffen werden, etwa ein eigenes Zimmer. Ist das nicht möglich, wird Homeoffice geprüft. Geht auch das nicht, bleibt die Möglichkeit einer Freistellung. In dem Fall bleibt der Betroffene daheim und die Sozialversicherung übernimmt sämtliche Lohn- und Gehaltszahlungen. Diese Regelung soll nächste Woche im Nationalrat beschlossen werden.