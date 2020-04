Feuer auf Obstplantage in Kroatisch Minihof

Der Besitzer hatte laut Polizeiangaben alte Himbeerruten verheizt. Während der Mann kurz die Örtlichkeit verlassen hatte, griff das Feuer auf rund 1.000 in der Nähe abgestellte Plastiktöpfe über, die durch die Flammen vernichtet wurden. Auch Bewässerungsschläuche wurden von den Flammen erfasst. Die Feuerwehr Kroatisch Minihof war mit 16 Mann und zwei Fahrzeugen bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Es gab keine Verletzten.

Auch in Stegersbach (Bezirk Güssing) gab es Donnerstagnachmmittag einen Feuerwehreinsatz – mehr dazu in Waldbrand in Stegersbach.