ÖAAB fordert mehr Unterstützung von AK

Der ÖAAB Burgenland will nach dem Vorbild der AK Vorarlberg und AK Tirol einen raschen Ausbau des burgenländischen AK-Beihilfensystems. Die AK-Mitglieder bräuchten jetzt die Unterstützung ihrer Kammern, so ÖAAB-Landesobmann Christian Sagartz: „Wir müssen darauf schauen, dass wir in Maßen aber doch deutliche Signale senden.“

Wer sein Einkommen in der Krise verliert, zahle keine AK-Umlage. Die Coronavirus-Krise treffe auch die AK Burgenland. Wer weitere Ausgaben der AK verlange, gefährde damit die Beratung und Hilfe für ihre Mitglieder, so die AK Burgenland zu den Forderungen des ÖAAB.