Kultur

Seefestspiele planen schon für nächstes Jahr

Die Seefestspiele Mörbisch können heuer wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden. Das Operettenfestival am Neusiedler See musste zum ersten Mal in 62 Jahren abgesagt werden. Der künstlerische Leiter hofft, die „West Side Story“ 2021 zeigen zu können.