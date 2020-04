Offener FPÖ-Brief zur Seebäder-Verordnung

Die Regelung sei eine „Kurzschlusshandlung“ von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), für die sich die FPÖ entschuldige, erklärten FPÖ-Landesparteichef Norbert Hofer und sein Stellvertreter Alexander Petschnig.

„Kurzsichtige Aktion“

Dass der Zutritt zu Seebädern am Neusiedler See bis Ende April nur noch für Menschen möglich sei, die im Umkreis von 15 Kilometern wohnen, sei eine „kurzsichtige Aktion“, die den Ruf des Burgenlandes ruiniere, betonten die beiden FPÖ-Politiker. Fast 80 Prozent aller Urlauber im Burgenland würden aus Österreich kommen. Nun gefährde man die „jahrzehntelangen Bemühungen“ des Tourismus. „Warum soll jemand im Sommer als Gast wiederkommen, wenn man ihn jetzt aussperrt?“, heißt es in dem offenen Brief. Die FPÖ hoffe, dass die Gäste trotz der Verordnung weiterhin ins Burgenland kommen werden. Man versichere ihnen: „So sind wir nicht!“, so Hofer und Petschnig.

Rascheres Hochfahren von Wirtschaft und Schulen

Hofer äußerte am Donnerstag auch Kritik an der Bundesregierung. Zu Beginn der Krise habe sich die Bundesregierung zu lange Zeit gelassen, Stichwort Grenzschließungen. Jetzt lasse sich die Regierung zu lange Zeit mit den Lockerungen. Die FPÖ will ein sofortiges Hochfahren – mit Einschränkungen. „Weil unsere Strategie ist jene zu schützen, die Risikogruppen sind, das sind Menschen mit Vorerkrankungen und ältere Personen, also hier schützen, aber ansonsten das Leben wieder ermöglichen – auch die Schulen wieder zu öffnen“, sagte Hofer.