SPÖ kündigt Konjunkturpaket an

Das Konjunkturpaket soll mehrere Millionen Euro umfassen. Betriebe und Arbeitnehmer sollen davon profitierten und die burgenländische Wirtschaft damit mittelfristig belebt werden, kündigte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich am Donnerstag an. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) arbeite gerade in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern, aber auch mit dem Arbeitsmarktservice, mit den Gemeinden und mit dem SPÖ-Regierungsteam an dem großen Konjunkturpaket.

Für höheres Arbeitslosengeld

Die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf den Arbeitsmarkt im Burgenland wird die SPÖ auch bei der kommenden Landtagssitzung am 7. Mai thematisieren und einen entsprechenden Entschließungsantrag einbringen. Die SPÖ Burgenland fordert eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Im Moment sei es so, dass man 55 Prozent seines Bezuges als Arbeitslosengeld erhalte, so Hergovich. Das sei deutlich zu wenig, wenn man die Kosten decken wolle, die täglich anfielen. Die SPÖ fordert, dass die Nettoersatzrate auf 70 Prozent angehoben werden soll.

Zusätzlich verlangt die SPÖ Burgenland von der Bundesregierung, ihren Ausschreibungskriterienkatalog zu ändern. Ein Nettolohn von 1.700 Euro pro Arbeitnehmer sollte darin als maßgebliches Vergabekriterium für Aufträge des Bundes verankert werden.

Petrik: SPÖ soll Härtefällen im Land helfen

SPÖ-Forderungen an den Bund seien schnell gemacht, doch die SPÖ könnte genauso schnell im eigenen Land sozialen Härtefällen unter die Arme greifen, kritisierte die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik. Für Hilfe in besonderen Lebenslagen gebe es derzeit maximal 200.000 Euro im Jahr. Diese müsste man dem aktuellen Bedarf entsprechend aufstocken, forderte Petrik am Donnerstag. Einmalige Direkthilfen sollten von diplomierten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern vor Ort erteilt werden, um dem Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen, so der Vorschlag der Grünen.