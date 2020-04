Jugendlicher hinterließ mehr als 100 Graffitis

Der 15-Jährige aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung soll für mehr als 100 Graffitis in ganz Eisenstadt verantwortlich sein. Seit Februar soll er an mehreren Schauplätzen Wände mit Graffiti-Schriftzügen beschmiert haben – etwa am Franz Schubert-Platz, in der Rusterstraße, aber auch im Lindenstadion und auf Busstationen. Zuletzt war der Täter am vergangenen Wochenende aktiv, da besprühte er Wände bei der Leichtathletikarena und beim E-Cube – mehr dazu in Vandalen beschmieren „Laufteamhaus“.

Teil auch Mittäter am Werk

Der Bursche dürfte meistens alleine unterwegs gewesen sein, zum Teil aber auch in Begleitung, um wen es sich dabei handelt, wird noch ermittelt. Laut Polizei ist der 15-Jährige geständig. An der Wohnadresse des Burschen wurden 39 verschiedene, halb leere Spraydosen und zahlreiche Graffitivorlagen gefunden. Der Sachschaden liege im niedrigen fünfstelligen Betrag, hieß es von der Polizei.