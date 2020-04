ÖVP-Abgeordnete spenden 11.000 Euro

Die Volkspartei wolle damit einen Solidarbeitrag leisten, heißt es vom geschäftsführenden Landesparteiobmann Christian Sagartz in einer Aussendung am Mittwoch. Die Volkspartei werde an Organisationen aus dem Sozialbereich insgesamt 11.000 Euro für konkrete Projekte zur Verfügung stellen. Die konkreten Projekte im Burgenland werden derzeit abgestimmt und zeitnah bekanntgegeben. Auch die ÖVP-Landtagsmandatare aus Vorarlberger spenden 25.000 Euro an regionale Sozial- und Hilfsorganisationen.

Spendebereitschaft in Land- und Bundespolitik

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) brachte am Dienstag einen Solidarbeitrag der Landespolitik als „Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität“ in der Coronavirus-Krise aufs Tapet – mehr dazu in Doskozil für Solidarbeitrag der Landespolitik.

Am Montag kündigte die Bundesregierung an, dass alle Mitglieder ein Nettomonatsgehalt an eine ausgewählte Organisation spenden – mehr dazu in Regierungsmitglieder spenden jeweils ein Monatsgehalt.