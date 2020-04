Grenze St. Margarethen für Berufspendler offen

Mit dem Grenzübergang St. Margarethen sind derzeit neun Grenzübergänge zwischen dem Burgenland und Ungarn offen. Die Öffnung des Grenzübergangs zwischen St. Margarethen und dem ungarischen Fertörákos soll vor allem ungarischen Staatsbürgern, die in Österreich arbeiten, das Pendeln erleichtern und den Grenzübergang Klingenbach entlasten. In den vergangenen Wochen haben sich dort, vor allem auf der ungarischen Seite, kilometerlange Rückstaus bis ins Stadtgebiet von Ödenburg/Sopron gebildet – mehr dazu in Klingenbach: Wieder Stau vor der Grenze.

ORF

Von 5.00 Uhr früh bis bis 7.00 Uhr am Abend geöffnet

Geöffnet ist der Grenzübergang St. Margarethen vorläufig nur von 5.00 Uhr früh bis bis 7.00 Uhr am Abend. Ansonsten ist das Prozedere gleich wie bei jenen acht Grenzübergängen, die bis jetzt auch offen waren. Kontrolliert wird sowohl in Ungarn als auch in Österreich – es wird Fieber gemessen und es werden Dokumente überprüft. Passieren dürfen nur Pendler mit einem entsprechenden Nachweis. Alle anderen müssen im jeweiligen Einreiseland in eine zweiwöchige Quarantäne.

ORF

Berufspendler erleichtert

Bei einem Lokalaugenschein Mittwochfrüh zwischen 7.00 und 8.00 Uhr in der Früh war in St. Margarethen nicht viel los: gerade einmal vier Fahrzeuge sind ausgereist und etwa 30 eingereist, durchwegs ungarische Handwerker oder Verkäuferinnen, die sich alle sehr erleichtert zeigten über den zusätzlichen Grenzübergang. Zwischen Österreich und Ungarn laufen derzeit – laut Außenmninisterium – auch Gespräche über mögliche Ausnahmen bei der Ein- und Ausreise für Eigentümer von Zweitwohnsitzen.