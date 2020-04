210 Patienten wieder genesen

Insgesamt sind im Burgenland damit bisher 310 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Aktuell sind noch 94 erkrankt, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Dienstagabend mit.

Die positiven Fälle nach Bezirken:

Neusiedl: 55

Eisenstadt-Umgebung: 23

Eisenstadt: 16

Rust: 0

Mattersburg: 42

Oberpullendorf: 22

Oberwart: 119

Güssing: 24

Jennersdorf: 9

455 Personen befinden sich laut dem Koordinationsstab unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 16 Erkrankte werden derzeit in einem Spital behandelt, vier davon intensivmedizinisch. Ein Patient befindet sich in der Covid-19-Station in Bad Tatzmannsdorf.