Winkler will einheitliche Regeln für Schulen

Der 15. Mai als Termin für die schrittweise Schulöffnung sei eine Perspektive für die Eltern, konzedierte Winkler im „Burgenland heute“-Interview am Dienstagabend. Interessant sei aber, wie der schulische Betrieb dann im Detail funktioniere. Es sei höchste Zeit, dass man jetzt Pläne seitens des Bundes präsentiert bekomme, wie es in den Schulen und auch in den Kindergärten weitergehe, denn die Kinderbetreuung sei für die Familien ein wichtiges Thema.

Talk mit Landesrätin Daniela Winkler

Winkler: Bund lässt auf Hygienehandbuch warten

Bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs gebe es unterschiedliche Möglichkeiten, angefangen von einem Start mit Kleingruppen bis hin dazu, dass man eine Klasse am Montag und die andere Klasse am Dienstag unterrichte, so Winkler. Wichtig sei, dass der Bund einheitliche Regelungen vorgebe. Das Land habe schon eine Reihe von Schutz- und Hygienemaßnahmen für den Schulalltag erarbeitet. Man warte aber noch immer auf das vom Bund versprochene Hygienehandbuch, kritisierte Winkler.

Die Zahl der Kinder, die derzeit in Schulen und Kindergärten in Betreuung seien, steige rapide, seitdem die Wirtschaft wieder hochfahre, sagte die Landesrätin: So werden derzeit 406 Kinder in Kindergärten und -krippen betreut und 308 im Pflichtschulbereich.