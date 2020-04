„Girls’ Day“ heuer im Internet

Normalerweise können die Mädchen am burgenländischen „Girls’ Day“ ihre Talente zum Beispiel auf Baustellen, in Laboren oder bei der Feuerwehr unter Beweis stellen. Diesmal geht das nur online. Start ist am Donnerstag. Man habe dazu eine eigene Homepage eingerichtet, wo sich die teilnehmenden Unternehmen präsentieren könnten, sagte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Im Anschluss daran hätten die Mädchen die Möglichkeit, Fragen zu dem Gesehenen zu beantworten und sie könnten bei einem Quiz und Gewinnspiel mitmachen.

Interesse an technischen Berufen wecken

Teilnehmen können Mädchen im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren. Denn das sei jenes Alter, in dem viele junge Menschen die Entscheidung über ihre zukünftige Ausbildung und ihren Beruf treffen würden, so Eisenkopf. Der „Girls’ Day“ soll den jungen Frauen technische und naturwissenschaftliche Berufe näherbringen und ihr Interesse daran wecken. Laut Eisenkopf machen zirka 30 Unternehmen beim Online-„Girls’ Day“ mit – zum Teil kommen sie aus der Industrie, aber es sind auch viele kleine Betriebe und Handwerksbetriebe dabei.

Heuer gibt es auch wieder einen „Mini Girls’ Day“, an dem schon Mädchen in der dritten und vierten Klasse Volksschule erfahren, welche Möglichkeiten sie in der Zukunft haben.