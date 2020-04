SeneCura-Heime: Bald Besuche möglich

SeneCura betreibt insgesamt 84 Einrichtungen im Pflege- und Gesundheitsbereich in allen Bundesländern. Im Burgenland gibt es insgesamt fünf Pflegeeinrichtungen. Für alle Einrichtungen sollen nach Möglichkeiten Lösungen gesucht werden, wie Besuche wieder möglich sein können. Plexiglas-Boxen wären eine Möglichkeit, so Markus Schwarz, Direktor der SeneCura-Gruppe: „Wir sind für einige Einrichtungen schon in Planung für solche Boxen. Wir haben unsere eigenen Haustechniker beauftragt, sich Ideen dazu zu überlegen und entsprechende Pläne vorzulegen.“

Besuche im Garten und Plexiglas-Schutz

In manchen Einrichtungen werde es Besucherbereiche im Garten geben, oder man schneidet eine Plaxiglastür zurecht, die man dann in Balkon- oder Terassentüren einhängen kann. „Das geht es um den Schutz unserer Bewohner aber auch um die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben, die ja nach wie vor die Besuchsverbote in den Pflegeheimen regeln“, so Schwarz. Die Pläne wurden rechtlich geprüft und aus der Sicht von SeneCura stehe einem Besuch in Altersheimen unter strengen Vorschriften nichts entgegen.

Besuche ab Mai möglich

In der letzten Aprilwoche werden in den ersten Häusern Besuche möglich sein, ab Mai sollen in allen Häusern wieder Besucher erlaubt sein. Fest steht, dass die Besuche streng geregelt sein werden. Es werden auch nicht alle Heim-Bewohner sofort Besuch erhalten können. Da sei eine Abwägung notwendig wer dringender schon Besuche braucht und bei wem man noch etwas zuwarten könne, so der Direktor von SeneCura.