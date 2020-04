Landwirtschaft kämpft gegen Trockenheit

Die Felder sind bestellt, die Bauern haben in den vergangenen Wochen ihr Sommergetreide und die Feldfrüchte angebaut. Was sie jetzt dringend benötigen würden ist Regen. Denn die Böden sind trocken wie schon lange nicht. Das Saatgut kann deshalb nur schwer keimen.

„Die Winterfeuchtigkeit war schon gering. Seit Jahresbeginn haben wir im Burgenland in den einzelnen Regionen 50 bis 60 Prozent weniger Regen als in normalen Jahren. Wir sehen, dass wir im Ackerbau auf schwächeren Standorten bereits Schädigungen haben. In den besseren Standorten geht es noch, aber wenn nicht in nächster Zeit ein ausgiebiger Regen kommt, dann ist das eine sehr schwierige Situation“, sagt Nikolaus Berlakovich, Präsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer.

Obsthof Zotter

Zwar sagen die Meteorologen für die nächsten Tage hin und wieder einige Regenschauer voraus. Die Landwirtschaft bräuchte jetzt Niederschläge in großen und ausgeglichenen Mengen. „Ausgiebiger Regen beginnt bei 20 bis 40 Liter, aber natürlich nicht sintflutartig. Wenn wir es uns wünschten könnten, dann wäre das ein schöner, ausgiebiger Landregen, sodass die Erde sich ansaugen kann, sodass die angebaute Kultur, aber auch die Herbstkulturen schön austreiben können und sich entfallen können und regionale Lebensmitteln erzeugen können“, so Berlakovich.

Ausfälle bei Obstbauern

Berlakovich bedauert, dass so manche Obstbauern mit großen Ausfällen rechnen müssen . Die Nachtfröste im März haben zum Teil massive Schäden in den Apfel, Pfirsich, Kirschen vor allem aber in den Marillenkulturen angerichtet.