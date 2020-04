Sammelprojekt für Laptops in Oberwart

Die Sammelaktion richtet sich an Privatpersonen sowie Unternehmen, die nicht benötigte, aber noch funktionstüchtige Laptops besitzen. Damit soll den Familien geholfen und gleichzeitig Elektroschrott vermieden werden. „Im Gespräch mit Pädagogen kam es zur Sprache, dass es Schüler gibt, die keine Geräte zur Verfügung haben oder nur eingeschränkt am digitalen Unterricht teilnehmen können. Wir haben uns im Rathaus beraten und gemeinsam mit dem EDV-Verantwortlichen sind wir auf die Idee gekommen, eine Sammelaktion zu organisieren “, so Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP).

Spenden werden abgeholt

Die gespendeten Geräte werden abgeholt und auf den neuesten Stand gebracht. Die Kosten übernimmt die Stadtgemeinde Oberwart. An welche Schülerinnen und Schüler die Laptops verteilt werden, wird in Absprache mit den Direktorinnen und Direktoren geklärt.

Das Angebot gilt laut Bürgermeister Rosner vorrangig für alle Schulen in Oberwart, bei denen die Stadtgemeinde als Schulerhalter auftritt. „Das wäre die Volksschule, die Europäische Mittelschule, die allgemeine Sonderschule, die Polytechnische Schule und die Berufsschule“, so Rosner. Wer einen Laptop spenden möchte, kann sich an das Bürgerservice der Stadtgemeinde Oberwart wenden.