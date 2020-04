Bibliotheken: Online statt „Lange Nacht"

Die Aktion „Lange Nacht der Bibliotheken“ ist immer rund um den Welttag des Buches am 23. April anberaumt. Man möchte die Besucherinnen und Besucher mit Lesungen, Konzerten und speziellen Kinderprogrammen in Burgenlands Büchereien unterhalten. Bei der „Langen Nacht der Bibliotheken“ im Vorjahr haben insgesamt 26 Büchereien bei der Aktion mitgemacht – mehr dazu in „Lange Nacht der Bibliotheken“ begeistert Leser.

Kein Ersatztermin im Herbst

Kurz hat man beim Landesverband Bibliotheken Burgenland überlegt, einen Ersatztermin im Herbst zu finden. „Es ist uns aber schnell klar geworden, dass es schwierig werden wird, einen Termin zu finden, der für alle passt“, erklärt Silke Rois, Vorsitzende des Verbandes. Die nächste "Lange Nacht der Bibliotheken findet daher erst im kommenden Jahr statt, nämlich am 17.April 2021. Bei den Büchereien verlagern sich nun einige Angebote auf das Internet. Im Burgenland wird das Ausleihen von Digitalen Medien ausschließlich von der AK-Bücherei angeboten, hier kann unter 40.000 Medien gewählt werden.

ORF

Der Landesverband versucht aber auch in der Zeit, in der die Büchereien geschlossen bleiben, Service für Leser bereit zu stellen. Auf der Internetseite des Verbands befindet sich ein Überblick über die Leseangebote im Internet. Zu finden sind dabei unter anderem „digitale Bibliotheksangebote, Online-Lesungen, Bilderbuch-Apps oder auch Tipps und Tricks für das Vorlesen“, so Rois. Ebenfalls aufgelistet sind Spezialangebote einzelner Burgenländischer Bibliotheken, etwa Zustelldienste für Bücher oder Bücherstationen mit Lesestoff zur freien Entnahme.